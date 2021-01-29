Сотрудники ОМОНа обыскивают редакции двух белорусских СМИ

В редакции двух гродненских медиа - Hrodna.life и Newgrodno.by - пришли сотрудники силовых структур, редакции обвиняются в хранении экстремистской продукции.

"Прямо сейчас сотрудниками Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН проводятся осмотры редакционных помещений Hrodna.life и Newgrodno.by, изъятие оргтехники обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы", - сообщили в пятницу в УВД Гродненского облисполкома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В отношении данных редакций начат административный процесс.

В УВД заявили, якобы в ходе мониторинга "выявлены факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by продукции, признанной экстремистской".

"Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района г. Минска признан экстремистским", - говорится в сообщении.

В областной милиции отметили, что материалы находились в свободном доступе, а редакции имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Там подчеркнули, что оба ресурса освещали признание материалов данного телеграм-канала экстремистскими.