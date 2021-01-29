В Киеве работает 33 частных "пансионата" для пожилых людей, по девяти уже возбуждены уголовные производства, - Кличко

В Киеве продолжаются проверки частных "пансионатов" для пожилых людей. Уголовные дела уже возбудили по девяти таким заведениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Мы постоянно проверяем коммунальные дома престарелых и все социальные учреждения города. После трагедии в Харькове, дали поручение проверить, как работают в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей. Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых пансионата для пожилых людей и реабилитационных центра. Относительно 9 из них уже открыли уголовные производства. Проверки в столице продолжаются", - сообщил Кличко.

Он отметил, что сегодня власть фактически не может влиять на деятельность таких частных учреждений, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован.

"Я убежден, что контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть у местных властей. От этого зависит безопасность людей и их жизни, - подчеркнул мэр Киева. - Город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГСЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных учреждений для пожилых людей, чтобы не допустить трагедий в будущем. И я призываю депутатов Верховной Рады, Кабинет Министров, ускорить разработку и внедрение норм и критериев предоставления услуг такими заведениями, чтобы был законодательный контроль за их деятельностью", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция установила личности всех погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, что ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.