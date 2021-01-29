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Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству

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Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству
Одно из условий предоставления нового транша макрофинансовой помощи Украине от Европейского Союза касается медицинских закупок. Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Об этом в Twitter написал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

Посол, в частности, отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".

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"Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил Маасикас.

Отметим, на сайте Минздрава указано, что роль такого агентства выполняет ГП "Медицинские закупки Украины".

Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству 01

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Топ комментарии

  • andriy shevchenko 35d270e5
    какой облом богатыревскому ЛекХиму
  • Роман с камнем
    Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 5875
  • Гыг с Вами
    под дых степашке
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