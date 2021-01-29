Правоохранители в 2020 обеспечивали порядок во время 100 тыс. акций, в которых приняли участие более 9 млн человек, - замглавы МВД Яровой

МВД продолжает реформирование всех служб и ведомств параллельно с ежедневными вызовами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявил замглавы МВД Сергей Яровой.

По его словам, одним из приоритетов в прошлом году было снижение "войны" на дорогах, в частности запуск автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. За полгода работы системы на 45 участках автодорог Киева и области, оборудованных камерами, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. А количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима на указанных местах - снизилось в 6 раз.

Яровой подчеркнул, что вместе с медиками работники системы МВД - Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, ГСЧС оказались на передовой в борьбе с распространением COVID-19.

Замминистра напомнил, что в 2020 правоохранители обеспечили правопорядок во время почти 100 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 9 млн граждан.

Также читайте: Более 500 полицейских уволили в 2020 году за совершение преступлений и нарушении дисциплины, - Клименко

"В прошлом году в Украине впервые в рамках новосозданных административных единиц проходили местные выборы. Нам удалось обеспечить честное и прозрачное волеизъявление граждан. А, собственно, сами выборы были признаны мировым сообществом как одни из самых демократичных и проведенных с соблюдением высоких стандартов", - подчеркнул он.

В то же время, Яровой отметил, что нелегким оказался 2020-й и для спасателей. Перед подразделениями ГСЧС появились проблемы масштабных пожаров на севере и востоке Украины, разрушительные паводки - на Западе.

"Благодаря слаженным действиям всех служб Министерства внутренних дел, которые привлекались к ликвидации последствий, мы создали действенную систему помощи пострадавшим. А героическая борьба каждого нашего спасателя была направлена ​​на спасение человеческих жизней и предотвращения ущерба нашей экосистеме", - подчеркнул Яровой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко. ИНФОГРАФИКА