ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+", - Венедиктова

Высший антикоррупционный суд Украины дважды оценивал работу процессуального руководителя в деле "Роттердам+" Виталия Пономаренко и дважды признал его действия полностью законными и обоснованным.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает РБК Украина.

"Действиям прокурора САП Пономаренко суд дал оценку дважды. И не Печерский районный или Окружной административный, решение о которых так часто любят спорить, а ВАКС, тот же ВАКС, решение которого не принято критически оценивать, хоть это понятие и не вписывается в рамки правовой дискуссии", - подчеркнула Венедиктова в ответ на публичные обвинения НАБУ в адрес органов прокуратуры.

Венедиктова отметила, что не должна и не будет работать судьей апелляционной палаты ВАКС в вопросе отвода прокурора в том или ином деле уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел.

"Я не позволю превратить Офис генерального прокурора на источник всех бед. Не будет этого. За вами правда? Почему же вы эту правду не рассказали судьям ВАКС? Не сомневаюсь, гораздо проще просить о помощи на страницах информационных изданий, чем в суде, где участники процесса воспринимают исключительно уголовно-процессуальные аргументы, а не эмоции", - отметила она.

Генпрокурор также добавила, что основная проблема в деле "Роттердам+" в том, что НАБУ не смогло завершить расследование в установленный законом процессуальный срок.

"Дело, успевшее стать скандальным, известное как "Роттердам+", было зарегистрировано в ЕРДР 24.03.2017 года, а сегодня за окном - 2021 год. Я призываю всех без исключения участников процесса - объяснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько ДНЕЙ? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования", - добавила генпрокурора.

Как сообщалось, 21 января САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. 25 января аргументы прокурора, который принял решение о прекращении дела, поддержал Высший антикоррупционный суд Украины.

В тот же день и.о. председателя САП Максим Грищук вопреки решению суда отменил постановление прокурора о закрытии дела.

Раньше корректность и обоснованность формулы ценообразования на уголь "Роттердам+" была подтверждена Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами.