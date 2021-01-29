Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в интервью BBC.
"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил он.
По его словам, отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.
"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", - сказал Ляшко.
При этом санврач не ответил, каким именно препаратом начнут вакцинацию.
"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - добавил Ляшко.
В случае, если первой Украину получит вакцину в рамках COVAX, то это будет препарат Pfizer.