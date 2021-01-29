"Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного. АУДИО

В сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ полковника Дмитрия Нескоромного, которые могут свидетельствовать о его связях с российским ФСБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, на записях Нескоромный говорит с двумя людьми. Одного из них он епоздравляет с Новым годом "по московскому времени", а через второго - он называет его Владыка, передает привет "нашей московской семье".

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Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-чиновник СБУ Нескоромный планировал убить главу ВБ Наумова, так как тот мешал ему вернуться на высокую должность, - СМИ

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.