"Слуга народа" официально рассмотрит вопрос исключения Дубинского на заседании фракции в понедельник, - источник

Фракция "Слуга народа" планирует официально рассмотреть вопрос исключения нардепа Александра Дубинского из фракции "СН" на заседании в понедельник.

Нардепы будут ставить подписи в подписных листах и проведут голосование. Об этом сообщил источник Цензор.НЕТ во фракции "Слуга народа".

"Сейчас (на заседании фракции в понедельник. - Ред.) уже будет идти голосование по подписям. Будут розданы подписные листы, все в соответствии с регламентом... Это уже будет серьезно", - рассказал источник.

Как сообщили во фракции, опрос в приложении "СН" провела, чтобы понять, будет ли поддержка решения относительно исключения Дубинского из фракции.

"Уже в парламенте регистрируют подписные листы. До 18.00 в понедельник на фракцию (заседание фракции. - Ред.) мы должны иметь решение. Это будут подписи и голосование", - рассказал источник.

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Комментируя информацию о том, что исключение Дубинского из фракции поддержали 100 нардепов из 175, источник отметил: "Об этом написал Давид (Арахамия. - Ред.), это только с его слов. Мы не видим этого, приложение не показывает общего количества. Мы не видели ни сколько проголосовали, ни сколько вообще оформили приложение".