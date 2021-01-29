"Слуга народа" официально рассмотрит вопрос исключения Дубинского на заседании фракции в понедельник, - источник
Нардепы будут ставить подписи в подписных листах и проведут голосование. Об этом сообщил источник Цензор.НЕТ во фракции "Слуга народа".
"Сейчас (на заседании фракции в понедельник. - Ред.) уже будет идти голосование по подписям. Будут розданы подписные листы, все в соответствии с регламентом... Это уже будет серьезно", - рассказал источник.
Как сообщили во фракции, опрос в приложении "СН" провела, чтобы понять, будет ли поддержка решения относительно исключения Дубинского из фракции.
"Уже в парламенте регистрируют подписные листы. До 18.00 в понедельник на фракцию (заседание фракции. - Ред.) мы должны иметь решение. Это будут подписи и голосование", - рассказал источник.
Комментируя информацию о том, что исключение Дубинского из фракции поддержали 100 нардепов из 175, источник отметил: "Об этом написал Давид (Арахамия. - Ред.), это только с его слов. Мы не видим этого, приложение не показывает общего количества. Мы не видели ни сколько проголосовали, ни сколько вообще оформили приложение".