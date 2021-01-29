Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль
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По совместной инициативе Президента, правительства и Верховной Рады принят закон о монетизированной компенсации людям, у которых установлено электроотопление. На эти цели из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своем канале в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.
"Мы приветствуем это решение парламента и продолжим работу над установлением в Украине справедливых тарифов для всех людей", - добавил Шмыгаль.