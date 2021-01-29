Минздрав расширил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК
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Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Список стран "красной" зоны в сравнении с прошлой неделей увеличился и составляет 74 государства. Среди них: США, Россия, Беларусь, Польша, Франция и Грузия и др.
В списке "зеленых" стран: Молдова, Армения, Египет, Турция, Китай и другие.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 169,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.