Укрзализныця должна установить равные тарифы для всех грузов без "олигархических преференций", - глава Всеукраинского Конгресса Фермеров Слободяник

Близкие к олигархам финансово-промышленные группы лоббируют непрозрачные тарифы Укрзализныци и заставляют фермеров переплачивать за перевозку каждой тонны зерна. Об этом заявил председатель Всеукраинского Конгресса Фермеров Иван Слободяник.

Он напомнил, что сейчас две трети выращенного в Украине зерна перевозится именно по железной дороге. За последние 18 лет этот объем увеличился в шесть раз. Выросли и тарифы, однако качество услуг Укрзализныци оставляет желать лучшего: старые вагоны, "решение" вопроса подачи этих вагонов, кражи на станциях разгрузки и тому подобное. Кроме того, УЗ, пользуясь монопольным положением, установила непрозрачные тарифы на различные группы товаров.

Например, транспортировка 75 тонн железной руды на расстояние 280 км стоит 98 грн за тонну. Но если в вагонах не руда, а зерно, тариф составляет уже 140 грн за тонну, хотя расстояние и вес товара остаются неизменными. "А теперь считайте: среднее расстояние перевозки зерна составляет 500-600 км, то есть аграрий заплатит от 3-7 долларов на тонне, а производитель руды - нет", - заявил Иван Слободяник.

Фактически "скидку" на перевозку железной руды, угля и полезных ископаемых, которую УЗ предоставляет финансово-промышленным группам, уплачивают производители агропродукции. "Простыми словами - аграрии субсидируют определенные финансово-промышленные группы за свой счет, даже не осознавая этого. Мы выступаем за равные тарифы, так как это работает на рынке грузовых автомобильных перевозок: тонна груза на км расстояния + коэффициент объема перевозок. Потому что тонна - всегда тонна. Хотя пшеницы, хоть руды, хоть щебня", - отмечает Иван Слободяник.

Он заявил, что Всеукраинский Конгресс Фермеров будет настаивать на формировании прозрачной тарифной сетки, одинаковой для всех без "олигархических преференций". Уже подготовлены соответствующие обращения к Правительству и УЗ: "Нам есть чем гордиться. Наше зерно ценят в мире. Государство и его компании-монополисты должны это учитывать, когда формируют тарифы на перевозку или придумывают, где бы еще урвать от аграриев ".