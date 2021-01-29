Оккупанты на Донбассе активизировали агитацию местного населения для "воинской службы", - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы в соединениях и частях оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, возросло количество объявлений в местных СМИ и на платформах российских информационных сетей, массово рассылаются СМС-сообщения, увеличено количество пропагандистских групп от соединений и частей оккупантов для работы с местным населением.

В то же время, как отметили в ГУР, для недопущения снижения уровня комплектования личным составом в соединениях и частях 1 и 2 АК российское оккупационное командование пытается принудительно удерживать лиц, не желающих продолжать службу после окончания контракта. В частности, действует указание не выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе, уже оформлены российские паспорта, которые хранятся в штабах, соединениях и частях.

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