Закон о выбросах - это игры в пользу конкретных людей, а не бизнеса и экологии, - президент Союза химиков Голубов

Законопроект о промышленных выбросах №4167, предложенный Министерством экологии, усилит давление на бизнес и может привести к остановке промышленности.

Об этом заявил президент Союза химиков Алексей Голубов.

"Принимаются законы, которые явно будут давить на бизнес... Все это игры какие-то, не в пользу бизнеса, и не в пользу экономики. Они не создают поле для того, чтобы пришел инвестор, а вводят драконовские меры. Все это приведет к тому, что остановятся те, кто еще работает - металлурги, цементники, химики. Вот к чему это приведет. Потому что и так работаем на грани убыточности", - рассказал Голубов. По его словам, законопроект необходимо существенно доработать, и решать проблему выбросов комплексно. "Нельзя вводить какие-то меры, которые заставят бизнес платить большие штрафные санкции, потому что мы не готовы к этому пока", - подчеркнул Голубов.

По его мнению, для обеспечения экомодернизации предприятий необходимо привлекать инвестиции, как это делали многие страны. И власть должна создать для этого благоприятные условия. "Посмотрите, как Турция приняла ряд законодательных актов. И вот я сужу по химической отрасли. За 10 лет она существенно выросла - с тех пор, как они отнесли химическую отрасль к приоритетным. Ей дали некоторые преференции - площадки бесплатно, подключение газа, электроэнергии осуществляются за счет государства. Если заходит инвестор, на 5 лет освобождается от налога на прибыль. Если идет импортозамещение, освобождается от подоходного налога весь коллектив", - привел пример Голубов.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту, и они должны быть обязательно учтены при его доработке. В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в доработке.