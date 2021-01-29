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Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь"

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Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему нечего стыдиться за свои поступки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил во время встречи со студентами БГУ.

По словам ззахватившего власть "президента", в Совете Республики не верили, что он приедет на встречу со студентами.

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что ему нечего стыдиться за свои поступки.

"Да, я не святой. Невозможно проработать Президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    а тогда чего с АКС по Минску бегаешь от бабушек с мамами?)
  • Merkator_R
    Почему тогда ты бьешь людей,которые тебя выбрали и за налоги которых ты живешь?
  • Виктор Пользователь
    Ти в своїй країні проклята тварина,і будеш відповідати по закону. Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь" - Цензор.НЕТ 9354
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