Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по празднованию этой памятной даты, обеспечить организацию в Киеве соответствующего торжественного мероприятия, проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Леси Украинский.
Областные государственные администрации и КГГА должны утвердить региональные планы мероприятий по этому случаю, способствовать инициативам общественности по реализации мероприятий по чествованию памяти и популяризации творчества писательницы.
План мероприятий может содержать проведения конкурсов литературных, исследовательских и мультимедийных ученических проектов, посвященных этой выдающейся дате, художественных конкурсов на информационные продукты для популяризации творчества Леси Украинки.
Также должны быть осуществлены реставрационно-ремонтные работы в памятниках культурного наследия - "Белом и сером домах Косачив" в с. Колодяжне Ковельского района Волынской области, реконструкция Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки.
Предусмотрена поддержка проектов по изданию произведений писательницы и о ней, преимущественно инновационных форматов (комиксы, графические романы, интерактивные издания); поддержка проектов по осуществлению перевода произведений Леси Украинки.