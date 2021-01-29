Рада предлагает усилить ответственность за уничтожение зеленых насаждений

Верховная Рада Украины планирует усилить ответственность за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в границах населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, Рада приняла в первом чтении проект закона №3805 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений".

Так, умышленное или без получения соответствующих разрешений уничтожение, повреждение деревьев, кустарников, относящихся к зеленым насаждениям в населенных пунктах, причинившее существенный вред, - наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого предлагается наказывать "ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет за аналогичные действия" совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц".

Если уничтожение зеленых насаждений повлекло тяжкие последствия, то виновные могут получить от 5 до 7 лет тюремного заключения.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект станет предохранителем уничтожения зеленых зон в городах и сохранения экологии в них.

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