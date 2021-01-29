Украинские заробитчане в Европе остаются один на один с COVID-19

Украинцы, которые уехали на заработки за границу и заболели COVID-19, часто не получают квалифицированной медицинской помощи. Мигрантов в странах Евросоюза отказываются принимать врачи, а без рецептов они даже не могут приобрести лекарства в аптеках.

Об этом наши соотечественники рассказали в сюжете телеканала "Украина", пишет Обозреватель.

Студентка Екатерина Шимкович заболела COVID-19, когда находилась в Германии. В разговоре с корреспондентами она рассказала: единственное, что интересовало местные власти – не нарушает ли она режим самоизоляции.

"Пугало то, что у меня были очень странные симптомы "короны". Пошла аллергия, и я иногда могла потерять сознание. И я им это рассказываю, они, ну вы сидите дома тогда", – рассказала Шимкович.

Украинская студентка вспоминает: в визите врача на дом ей отказали. Госпитализация же предусмотрена только для тех больных, у которых есть проблемы с дыханием.

"Пойти в больницу я тоже не могла, потому что меня бы никто не принял. Я думаю, могли бы даже штраф дать, что я с короной вышла", – говорит Шимкович.

Девушка оказалась в безвыходной ситуации, когда ей отказали во врачебной помощи – и даже не выписали рецепт, без которого получить необходимые лекарства в аптеке в Германии невозможно. Тем более, Шимкович не могла претендовать на выплату страховки.

"Мне нужно было это все за свои средства покупать, и от кашля, и от температуры", – рассказала Екатерина.

В конце концов студентке пришлось рассказать о трудностях, с которыми она столкнулась, родителям, оставшимся в Черновцах. И только благодаря этому Екатерина смогла наконец получить лекарства: их девушке переслали из Украины.

"Была паника, потому что у нас, в Черновцах, очень много случаев, очень много знакомых, которые переболели уже. И мы уже просто знали, как реагировать. И поэтому обратились к знакомым врачам. Как-то получили какую-то консультацию. Из Черновцов переправили на Германию очень много лекарств: антибиотиков, от кашля, от... ну от всего, что могли", – рассказала мама Екатерины Алла Шимкович.

Подобные ситуации случаются с украинцами практически во всех странах Европы. Поэтому в Украине появился новый вид бизнеса – частные "скорые" – направленного на помощь тем, кто остался один на один с болезнью в чужой стране.

"Ну если мигрант, он мигрант, он никому не интересен. Ответственность никто не несет. Если медицина где допустила какую-то ошибку, там же не будет никаких судебных исков", – убежден Виктор Оманчуковский, владелец частной скорой.

Бизнес Оманчуковского заключается в доставке "ковидных" больных из Европы домой.

"Полностью укомплектован автомобиль всем-всем, необходимой аппаратурой. Пациент ложится на носилки, на каталку. Каталка правильной анатомической формы. Подключается больной, подключается на монитор пациент. Для чего? Чтобы врач следил за ним: за давлением, за сатурацией", – рассказывает предприниматель.

Такая услуга – удовольствие не дешевое. Поездка на частном реанимобиле стоить в пять раз дороже тарифов такси. Однако даже при таких расценках возвращение из-за границы на частной "скорой" обойдется дешевле лечения в Европе.

"Это очень дорого. Последнего ковидника мы забирали из Италии. Он уже находился в реанимации на кислородной поддержке. И насколько я понял, насколько я видел те документы, сутки пребывания в анестезии, потому что это у нас называется реанимация, а там интенсивная анестезия, анестезиология, то там в Италии пребывание 1700 евро в сутки", – рассказывает Оманчуковский.

Достоверной статистики, сколько всего украинцев сейчас находятся за рубежом на работе или учебе – нет. Тем более, никто не считает, скольким выходцам из Украины в Европе сейчас нужна медицинская помощь и сколько из них ее так и не получили. В то же время только услугами Оманчуковского наши соотечественники пользуются по крайней мере раз в неделю.