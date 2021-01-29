Офис Генпрокурора пытается искусственно вывести дело по подозрению Татарову из подследственности НАБУ, - Бюро

Изменение подозрения одному из участников преступления по делу о предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжкую некоррупционную статью Уголовного кодекса Украины свидетельствует об искусственном создании Офисом генпрокурора оснований для вывода из-под ответственности лиц, задействованных в совершении преступления, среди которых - заместитель руководителя Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Несмотря на наличие достаточных доказательств, полученных в ходе расследования детективами НАБУ, свидетельствующих о предоставлении бывшим народним депутатом Украины (Максимом Микитасем. - Ред.) неправомерной выгоды, и подтверждение этого факта им самим во время допросов, прокурор ОГП 27 января 2021 года переквалифицировал преступление, инкриминируемое экс-нардепу, на некоррупционное (ч. 4 ст.27 ч.2 ст.384 УК Украины). Таким образом, якобы созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса Президента", - подчеркивают в НАБУ.

НАБУ также обращает внимание Офиса генпрокурора на тот факт, что, согласно требованиям ч.7 ст.216 УПК Украины, в уголовных процессах по ст.384 Уголовного кодекса Украины досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование. Поскольку экспертиза проводилась по факту уголовного преступления, подследственного НАБУ, именно Национальное бюро должно осуществлять досудебное расследование даже после смены квалификации.

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Также сообщается, что директор Национального бюро по согласованию с прокурорами САП еще 28.12.2020 обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства в порядке ст 110, 216 УПК Украины и ст.17 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Кроме того, 05.01.2021 директор НАБУ направил в ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро, учитывая положения статьи 216 УПК Украины. Однако, по состоянию на данный момент Генеральный прокурор указанные решения не выполнила.

"ОГП фактически заблокировал возможность обжалования в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда незаконного решения Печерского райсуда столицы об изменении подследственности в уголовном производстве по подозрению заместителю руководителя Офиса Президента...Законное решение АП ВАКС об истребовании дела из Печерского суда до сих пор не выполняется", - подытожили в НАБУ.

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