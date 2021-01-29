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Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками"

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Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную помощь со стороны стран Европейского Союза с поставками Украине вакцин от коронавируса. По его словам, в самом ЕС существуют проблемы с поставками препарата.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга в пятницу, 29 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что тема вакцины от COVID-19 была одним из пунктов встречи Люблинского треугольника (кроме Украины в него входит Польша и Литва).

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"Я могу сказать, что и сегодняшняя встреча и мои предыдущие встречи с министрами стран Европейского Союза показывают, что и в самом ЕС не все хорошо с поставками вакцин в полном объеме. Но мы сегодня наметили дополнительные шаги, которые мы можем сделать для того, чтобы поддерживать друг друга в вопросе поставок вакцин", - заявил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Cronos. UA
    И опять пошла морока про коварный зарубеж...©
  • wake up-UA
    Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками" - Цензор.НЕТ 6283
  • Cronos. UA
    Згоден, Саньок!!
    )))
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