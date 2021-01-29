Кулеба заявил об открытости к диалогу с Лукашенко: Никто ни от кого не закрывается

Украина в рамках Люблинского треугольника, куда входят также Польша и Литва, готова к диалогу с Александром Лукашенко относительно решения кризиса в Беларуси. Однако для этого необходимо желание самих белорусских властей.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации... Никто ни от кого не закрывается, но безусловно если говорить, то разговор должен быть со взаимным уважением. И только в том случае, если белорусская сторона действительно этого хочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что все, что сейчас может прекратить насилие в Беларуси и обеспечить демократические трансформации в этой стране, является предметом для разговора.