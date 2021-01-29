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Приморский суд Одессы отменил домашний арест для активиста Стерненко, - нардеп Лозинский

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Приморский районный суд Одессы удовлетворил заявление народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского о взятии на поруки активиста Сергея Стерненко.

Об этом Лозинский написал в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненко и отменил домашний арест", - написал нардеп.

Также он опубликовал фото из здания суда.

Приморский суд Одессы отменил домашний арест для активиста Стерненко, - нардеп Лозинский 01
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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Рад за Сергея !!!
    Сепары, начинайте гавкать....
  • Воьлодимир Омельянов
    Хоч одна хороша новина ,як тепер будуть біситись різні:червоненки ,рабінович ,ківа ,дубіна,бондаренко та інша українофобська шваль.
  • Yakov Nemo
    Хорошая новость 😊
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