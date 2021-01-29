Приморский суд Одессы отменил домашний арест для активиста Стерненко, - нардеп Лозинский

Приморский районный суд Одессы удовлетворил заявление народного депутата от фракции "Голос" Романа Лозинского о взятии на поруки активиста Сергея Стерненко.

Об этом Лозинский написал в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненко и отменил домашний арест", - написал нардеп.

Также он опубликовал фото из здания суда.



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