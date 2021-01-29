Рада поддержала превращение "Укроборонпрома" в холдинг

Верховная Рада проголосовала за принятие за основу законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", который предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, а входящие в его состав госпредприятия - в хозяйственные общества.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект поддержали 277 народных депутатов.

Как прокомментировала замминистра экономики Светлана Панаиотиди, корпоратизация "Укроборонпрома" позволит преодолеть кризис и превратить предприятия госконцерна в конкурентоспособные компании. По ее словам, речь идет о 137 компаниях, из которых 21 находится на временно оккупированных Россией территориях.

При этом Панаиотиди отметила, что ко второму чтению законопроект будет доработан.

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"Закон создает хирургические инструменты для проведения суперсложной операции по превращению постсоветской оборонки в современный оборонный холдинг. С прозрачными инструментами контроля, подотчетности и ответственности за результат", - прокомментировал первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь в Facebook.