Рада поддержала превращение "Укроборонпрома" в холдинг
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Законопроект поддержали 277 народных депутатов.
Как прокомментировала замминистра экономики Светлана Панаиотиди, корпоратизация "Укроборонпрома" позволит преодолеть кризис и превратить предприятия госконцерна в конкурентоспособные компании. По ее словам, речь идет о 137 компаниях, из которых 21 находится на временно оккупированных Россией территориях.
При этом Панаиотиди отметила, что ко второму чтению законопроект будет доработан.
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"Закон создает хирургические инструменты для проведения суперсложной операции по превращению постсоветской оборонки в современный оборонный холдинг. С прозрачными инструментами контроля, подотчетности и ответственности за результат", - прокомментировал первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Роман Бондарь в Facebook.