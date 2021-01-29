Задержан чиновник райадминистрации на Одесчине, требовавший взятки от предпринимателей, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, начальник одного из отделов районной администрации требовал 1000 долларов США неправомерной выгоды. За это пообещал посодействовать в предоставлении разрешения на размещение МАФа.
В четверг, 28 января, полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения 1000 долларов США неправомерной выгоды.
Правонарушитель уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.