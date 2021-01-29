Задержан чиновник райадминистрации на Одесчине, требовавший взятки от предпринимателей, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Нацполиции Одесской области под процессуальном руководством Одесской местной прокуратуры № 2 разоблачили "схему" противоправного вымогательства средств от местных предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, начальник одного из отделов районной администрации требовал 1000 долларов США неправомерной выгоды. За это пообещал посодействовать в предоставлении разрешения на размещение МАФа.

В четверг, 28 января, полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения 1000 долларов США неправомерной выгоды.

Правонарушитель уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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