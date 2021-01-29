Работу налоговой в 2020-м оцениваю максимум на тройку, - экс-глава ГНС Верланов

Положительные тренды новым руководством ГНС продолжены не были – где-то они медленно затухают (например с НДС), а где оперативно свернуты (акцизы и налог на прибыль предприятий). Поэтому работу нового руководства налоговой можно оценить, в лучшем случае, на тройку.

Об этом в интервью изданию "Тексты" рассказал экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы заложили здоровые тренды, которые способствовали наполнению бюджета в течение прошлого года. Это и разработка постановления Кабмина №1165, которая позволила эффективно бороться с пресловутыми скрутками и сократить их объем в разы, и первый в истории страны вывод из тени значительной части подакцизных товаров (топливо, алкоголь и табак, - ред), подтверждением чего были рекорды по сбору акцизного налога весной. Но это не было продолжено после смены руководства", - рассказал Сергей Верланов.

По его словам, новый глава ГНС Алексей Любченко в течение года любил хвастаться уменьшением объема фиктивного налогового кредита.

"Но при этом забывал добавить, что лучший результат был весной (май - первый месяц работы нового руководства), а худший результат - осенью. То есть при его каденции четко прослеживается негативный тренд. Большая часть достижений, которыми щеголяет господин Любченко - виртуальные. Катастрофы с налоговыми поступлениями в прошлом году не произошло, но тенденции очень тревожные", - подчеркнул Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, в своей колонке для издания "Новое время" экс-глава ГНС Сергей Верланов указал на то, что 2020 год Гостаможслужба полностью провалила - оказалась неспособна выполнить даже уменьшенный план, направив в бюджет на 28 млрд меньше запланированного.