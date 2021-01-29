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Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

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Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
В Центре общественного здоровья сообщили, что за прошлый год в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными недугами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.

Отмечается, что общая заболеваемость на различные виды вирусного гепатита упала на 47,6%. На уровне прошлого года остались заболеваемости на клещевой вирусный энцефалит, бешенство, брюшной тиф и паратиф.

Случаев холеры, бруцеллеза, дифтерии, орнитоза и острого полиомиелита в 2020 году выявлено не было, однако, в отличие от 2019 года, наблюдались один случай сибирской язвы среди взрослых (Одесская область) и три случая туляремии (Харьковская и Сумская области).

Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    да потому что пандемия коронавируса почти перекрыла доступ к больницам остальных всех болеющих... потому что диагностика и лаборатории отбивались как могли от желающих провериться...
  • Палєо Мустьє
    Виявляється елементарне підняття санітарно-гігієнічного рівня на фоні ковіду дає неочікувані результати.😏
  • Паравоз
    Спрашивал у нашего семейного врача - нет никаких других болезней, кроме коронавируса.
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