Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
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В Центре общественного здоровья сообщили, что за прошлый год в Украине заметно снизилась заболеваемость инфекционными недугами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦОЗ.
Отмечается, что общая заболеваемость на различные виды вирусного гепатита упала на 47,6%. На уровне прошлого года остались заболеваемости на клещевой вирусный энцефалит, бешенство, брюшной тиф и паратиф.
Случаев холеры, бруцеллеза, дифтерии, орнитоза и острого полиомиелита в 2020 году выявлено не было, однако, в отличие от 2019 года, наблюдались один случай сибирской язвы среди взрослых (Одесская область) и три случая туляремии (Харьковская и Сумская области).