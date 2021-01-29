Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции

Во Франции задержали еще двух подозреваемых в нападении на украинском подростка.

Об этом пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа издание Franceinfo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным издания, утром 29 января правоохранители задержали еще двух фигурантов. Всего на сегодня по этому делу задержаны 12 человек, включая 11 подростков и взрослого.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

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Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.

Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.