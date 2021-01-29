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Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции

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Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции
Во Франции задержали еще двух подозреваемых в нападении на украинском подростка.

Об этом пишет со ссылкой на прокуратуру Парижа издание Franceinfo, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным издания, утром 29 января правоохранители задержали еще двух фигурантов. Всего на сегодня по этому делу задержаны 12 человек, включая 11 подростков и взрослого.

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Избитый в Париже подросток-украинец был в банде, а его мать нанимала нелегалов, - СМИ

Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.

Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

    Це - брехня про членство в банді.
    Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
    Там такого нема.
    Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
    Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.

    Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.
  • Yuriy Smith
    Зеля взял на личный контроль, но как всегда - обосрался
  • Павло Макаренко
    Історія про циганські разборки в Одесі мені відома,й вона не пов'язана з бандитизмом.І історію про бандитські розбірки -теж,позавчора,з французької преси Agression à Beaugrenelle : Yuriy avait été contrôlé sur la dalle
    Підліток судимий ?-звісно ні.
    Мав приводи в поліцію ? -ні
    Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
    Був членом банди-недоведено.
    Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
    Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
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