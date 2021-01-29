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Украинская делегация в ТКГ об обстреле террористами позиций ВСУ с использованием беспилотника: Двое воинов получили легкие ранения, направлена нота в ОБСЕ

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Украинская делегация в ТКГ об обстреле террористами позиций ВСУ с использованием беспилотника: Двое воинов получили легкие ранения, направлена нота в ОБСЕ
Сегодня, 29 января, около 13.00 в результате применения противником БПЛА в районе Водяного получили легкие ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегация в трехсторонней контактной группе.

"Воинам оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - отметили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось ранее, наемники РФ с беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17 над позициями ВСУ у Водяного. Двое воинов получили ранения. 

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Топ комментарии

  • Oleh57
    Українська сторона напрвила ноту тим під чиїм наглядом відбуваються ці обстріли і висловила "глибоке занепокоєння"!!!
  • Власов Сергей b3083465
    Какую ноту отправили до или ре а отправили бы ноту бах и нет троих сепаров было бы по другому
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ого! целая нота..это даже много! лучше бы одна маленькая ответка (хаотично так...залпиком)
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