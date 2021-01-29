Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президент, об этом Зеленский заявил во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Основное внимание во время разговора было уделено мерам по противодействию распространению пандемии COVID-19 и объединению усилий европейских стран для получения широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.
"Украина недавно вышла из локдауна. Сейчас регистрируем до пяти тысяч больных ежедневно, это почти в три раза меньше, чем в карантин. Тем не менее пандемия коронавируса остается серьезным вызовом как для Украины, так и для всего мира", - сказал Зеленский.
Президент Украины выразил благодарность за инициативу Евросоюза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.
"Поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", - отметил Зеленский.
Президент Украины также проинформировал собеседницу, что вакцин, выделенных в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения. В связи с этим он призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.
"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", - отметил Зеленский.
Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение 2021 и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины.
"Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала Президент Европейской комиссии.