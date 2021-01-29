Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Об этом сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Отмечается, что визит предусматривает широкие дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками. Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, о важности продолжения реализации иранского ядерного соглашения, о глобальном ответе на пандемию коронавируса и о климатических изменениях.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Евродепутаты раскритиковали планы Борреля посетить Москву

Также Боррель проведет в Москве встречи с представителями российского гражданского общества и членами академического сообщества.

Как сообщалось, до визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест оппозиционера Навального.