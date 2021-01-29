Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Зеленскому: ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи - 600 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил Европейский Союз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность", - отметил Зеленский.

Президент Европейской комиссии отметила, что ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша - 600 млн евро.

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