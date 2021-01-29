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Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

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Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш
Россия не собирается включать оккупированные территории Донбасса в свой состав де-юре, но хочет интегрировать их де-факто, и для оправдания этого создает миф об "отдельном русском народе Донбасса".

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдогонку вчерашнему "интеграционному форуму "Русский Донбасс" в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - считает Гармаш.

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Он считает, что на практике это будет выражаться в массовой раздаче российских паспортов, вытеснении "политически неблагонадежных" и искусственном создании идеологически и этнически монолитного "русского народа Донбасса".

"То есть, если на сегодня тезисы Кремля о "внутриукраинском конфликте" вызывают только улыбку, поскольку для внутреннего конфликта нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой почвы, то сейчас под этот тезис создается "научная" и фактическая основа – население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса". Для этого фальсифицируется и совсем еще недавняя история", - считает Гармаш.

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Он напоминает, что в 2014 году на первом месте для манипуляций СМИ РФ и Донбасса была не борьба "за все русское", а идеи "Антимайдана".

"Вот листовки, которые раздавались в Донецке в марте 2014-го. В них главные тезисы – социальные (борьба с олигархами), даже под "независимостью" понималась "автономия", а не отделение от Украины", - отметил Гармаш.

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Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 01
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 02

Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 03
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 04

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Топ комментарии

  • Анатолик
    Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2554
  • VOLVO XC 70
    ДА МНЕ КАК И МНОГИМ в Украине пардон за ИДИОМУ по@рать какой там назовется очередной треш по"я Путин помирающий..... ОРЛДО как по фиолетово быдло скотобаза Изоляция должна быть вне УКРАИНЫ от слова вообще.... как хотите но должна быть на Восток полоса отчуждения подобие зоны ЧАЭС кислотная химическая бактериологическая радиационная минная болотная отравляющая нервнопаралитическая но полоса 150-200 км между Украиной и Россией обязана быть на Востоке... чтобы мы лет 200 забыли что там кто то пердить и воняет... построить РЕАЛЬНО СТЕНУ ВЫСОТОЙ МТЕРОВ 20-40 ШИРИНОЙ ТАКЖЕ НЕ МЕНЬШЕ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМЫ наблюдении дозора ДЗОТ ДОТЫ проволоку бетонные заграждения водные ловушки минные поля растяжки ежи пустить железку по верху а на ней бронированные поезда с пушками и пулемётами прострелять все что надо по секторам прожектора датчики движений инфракрасные датчики БПЛА и вперде...
  • Гыг с Вами
    Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1722
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