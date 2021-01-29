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Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7

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Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7
Послы стран "Большой семерки" приветствовали шаги по реформированию Службы безопасности Украины по международным стандартам.

Об этом говорится в сообщении послов стран "Большой семерки", обнародованном в соцсети Твиттер, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам. Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 28 января Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о реформе СБУ. После этого глава государства заявил, что данное решение приближает Украину к европейскому сообществу.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Законопроекты - это конечно чудесно, но вот что делать с криминальным мусором в погонах в руководстве этой сказочной конторы?... Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7 - Цензор.НЕТ 4250
  • Nataliia Radchenko
    к послам -ТО ШО ДАЛИ ВАМ НА БУМАГЕ потеряется в ЗЕоврагах !
  • Генрих Ричи
    Да вы шо! Там в комитете Рады этой Рехформой занимается недомедик 33 лет Марьяна Безмозгла...ой Безугла, та какая разница...нареформируют что потом полный трындец от этой шелупени.
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