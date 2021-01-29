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Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции

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Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции
Депутат "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поддерживает исключение из состава фракции попавшего под санкции США депутата Александра Дубинского.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опрос в новом спецчате фракции не дал абсолютного результата за исключение Дубинского. Макс Бужанский требует поименного открытого. Я предлагаю тайное, поскольку дружбу и политику мешать нельзя", - написала она.

Богуцкая заявила, что "поддерживает Президента" и "голосует против олигархов".

"Призываю своих коллег поступить так же (проголосовать ЗА исключение из фракции Александра Дубинского). Не бойтесь проявлять свою позицию. Подставьте плечо Президенту!" - подчеркнула депутат.

Также на Цензор.НЕТ: 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции 01

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Лізька, коли путч буде? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 7192
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    ее до сих пор пучит))
  • Харьков Сумской
    Дубинский - агент Москвы. Присоединился к резиденту от ФСБ Деркачу и начал проталкивать тему про "внешнее управление".
    Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
    Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
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