Пять граждан Украины задержаны на подпольной фабрике сигарет в Польше

Пять граждан Украины задержаны на подпольной фабрике сигарет возле Вроцлава в Польше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В незаконном производственном цехе задержали 8 человек, из которых 5 - граждане Украины. Изъяли полную производственную линию, 400 тыс. готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых. По словам следователей, только в ноябре прошлого года преступная группа могла изготовить примерно 8 млн сигарет.

Фабрика располагалась на двух этажах, но в производственный цех можно было добраться только тыйным лифтом. В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет.

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Всех задержанных взяли под временный арест.