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Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы

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Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию в Крымской платформе.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ

"Владимир Зеленский также подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляйен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве", - сообщили в ОП

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Топ комментарии

  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    подожди, ближе к полуночи он победит бедность в стране, проведет донбасскую платформу на Марсе и запишет видос, что у него ершик ничем не хуже
  • Nataliia Radchenko
    Во как заработало ото, шо в консервной банке в Борисполе Баканов отобрал у чувака!
  • Zenitchik
    І шо? ЗЕ вже тут не буде?
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