Зеленский пригласил главу Еврокомиссии фон дер Ляйен на первое заседание Крымской платформы
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен к участию в Крымской платформе.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ
"Владимир Зеленский также подробно ознакомил Урсулу фон дер Ляйен с инициативой учреждения "Крымской платформы" и пригласил ее принять личное участие в учредительном саммите, который состоится в августе 2021 в Киеве", - сообщили в ОП