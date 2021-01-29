Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко

Министр обороны Таран не смог организовать бесконфликтную работу с военнослужащими, и генералы-фронтовики полощут в судах грязное белье украинской армии.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-глава Минобороны (2005 - 2007 гг.) Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Резонансную информацию получил из Минобороны. Четверо генералов высшего командного состава подали иски и судятся с министром обороны. Мне неизвестна суть исков, служебная она или личная, на самом деле, это неважно", - написал он.

Из-за исков, как утверждает Гриценко, "Командующий Командованием Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины - четверо генералов-фронтовиков, вместе с министром обороны воюющей страны, полощут в судах грязное белье. От того радуются "волки" в судейских мантиях, а главное - радуется Путин-агрессор".

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По мнению экс-министра обороны, такие конфликты дезориентируют и деморализуют солдат и офицеров.

"Знает об этом конфликте Верховный Главнокомандующий Зеленский? Должен знать. Впрочем, не исключаю, что Ермак, который лоббировал назначение преданно-послушного Тарана на пост министра обороны, не доложил об этом Зеленскому. Что ж, теперь будет точно вынужден доложить", - предполагает Гриценко.

Он предлагает Зеленскому лично приехать в Минобороны, выслушать все стороны конфликта и объявить, кого он снимает с должности, а кто будет работать дальше.

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"Я не знаю, какие кадровые решения примет Зеленский. Это его полномочия и его ответственность. Но одно решение уже назрело давно и, по-моему, очевидно - министра обороны надо менять. Не только потому, что совсем недавно работал бок о бок с русскими генералами. Он просто никакой, как министр и как менеджер. Что он есть, что его нет. К тому же, оказался совершенно несостоятельным организовать эффективную, бесконфликтную работу с военными, вызвав вселенский конфликт. От этого сейчас теряет армия и теряет страна, что недопустимо", - подытожил Гриценко.



