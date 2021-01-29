Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации. Он ожидает окончания результатов рассмотрения обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, и других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет", - заявила она.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

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