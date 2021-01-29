Экс-премьер Гончарук: Готовлюсь к новому политическому сезону

Бывший глава правительства Алексей Гончарук анонсировал возвращение в политику, "чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты".

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. Наша команда в свое время приложила немало усилий для изменений, чтобы создать равные возможности для каждого украинца жить в настоящий европейском государстве. Так что власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране", - написал Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США

Кроме этого, он отметил ценность демократии и подчеркнул, что "только в демократической стране простой человек из маленького города без всякой "протекции" мог стать премьер-министром, создав первое некоррумпированное и независимое от олигархов правительство в истории нашего государства".

По мнению Гончарука, коррупция остается для Украины серьезной проблемой, ведь олигархи сохраняют сильное влияние на политику.

"Однако каждый год они становятся слабее, оставляя возможности для существенных изменений нового поколения украинских политиков", - добавил экс-премьер.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук: политика США в отношении Украины при Байдене станет более жесткой