Долги граждан Украины за коммунальные услуги составляют 73 млрд грн, - Госстат

По состоянию на конец 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

"К концу декабря 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 24,1 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн", - сообщает Госстат.

По текущим платежам, в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн - 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

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По состоянию на конец 2019 года долги населения за жилищно-коммунальные услуги составляли 60,1 млрд грн.