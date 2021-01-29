До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации. ИНФОГРАФИКА

Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко представил на заседании госкомиссии по по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Календарный план вакцинации населения в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану, первоочередно будут привиты медики стационаров, где лечат от Covid-19, и военнослужащие ООС - всего 367 тыс человек. Их вакцинация продлится с февраля по апрель текущего года.

В апреле параллельно начнется бесплатная вакцинация в стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн человек этих категорий.

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Далее, в июне-июле, в стационарных пунктах планируется вакцинировать 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре – 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре – 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.

При этом мобильные бригады, согласно плану, в мае-июне бесплатно провакцинируют всех остальных медиков, всего 363 тыс человек. После этого, в июле-августе, вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс граждан), в сентябре-октябре – сотрудники сферы образования (1,4 млн человек), после этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.

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По словам Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида уже прошедших регистрацию вакцин при температуре от -70°C до +8°C.