С начала года зафиксировано 1,4 млн инцидентов в сфере кибербезопасности, - СНБО

С начала 2021 года в Украине зафиксировано почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.



При этом масштабных киберугроз в этом году еще не было зафиксировано.



В то же время в последний месяц наблюдается тенденция увеличении случаев фишинга (400 тыс.) и продажи крупных баз данных.



Большинство атак в Украине были направлены на государственный сектор (более 75%). В основном они связаны с несанкционированным доступом к компьютерным системам (70% случаев), сканированием ресурсов (10% случаев) и осуществлением атак типа brute-force (7% случаев).



По данным Службы безопасности Украины, в течение 2020 года в стране были нейтрализованы 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

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