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Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк

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Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк
Защитник беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк утверждает, что сообщение ГБР о вручении его подзащитному подозрения по делу о госизмене не соответствует действительности.

Об этом Сердюк заявил в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это заведомо ложная информация, выданная ГБР. Каких-либо подозрений не вручалось - об этом есть соответствующая запись в протоколе", - сказал адвокат Януковича.

Это не первое подобное заявление: во втором деле о госизмене против Януковича (за целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах) летом 2020 года защита также утверждала, что беглый экс-президент не получал уведомлений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.

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Топ комментарии

  • SANDY
    вручити підозру фйодоровичу зможе тільки зєлінський, коли буде проїздом в Растові Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5282
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как вы уже задолбали крючкотворцы хреновые...
  • три - пятнадцать
    шапку надо носить с опущеными и завязаными "ушами" при любой температуре.
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