Расюк в суде назвал Нескоромного заказчиком убийства Наумова, - Бутусов

Полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде по избранию меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

Об этом пишет в Фейсбуке Юрий Бутусов - его источники побывали на закрытом заседании суда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", - сообщил Бутусов.

Также, по его словам, показания давал свидетель Олег Поскотинин, которому Расюк предлагал стать исполнителем покушения.

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"Дело против Нескоромного по своему масштабу не имеет прецедентов в стране - еще недавно это был один из самых могущественных силовиков, который лично контактировал с президентом, рассматривался как кандидат на пост главы СБУ. 20 января, по данным Цензор.НЕТ, полковник Нескоромный посетил Офис Президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ. Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно, заочно ему выдвинуто подозрение в покушении на генерала Наумова", - отметил Бутусов.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

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Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

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