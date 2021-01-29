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Представители COVAX сегодня определят, когда Украина получит вакцину от коронавируса, - Ляшко

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Представители COVAX сегодня определят, когда Украина получит вакцину от коронавируса, - Ляшко
Представители глобального механизма COVAX сегодня, 29 января, должны определить страны для первой волны получения вакцины от коронавируса. Сегодня о своем положении может узнать и Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Tsn.ua.

Он отметил, что страны первой волны должны получить вакцину разработки Pfizer.

"Мы сегодня имеем надежду, что в ближайшее время COVAX озвучит, вошла ли Украина к первой волны получения иммунобиологических препаратов для вакцинации населения. Речь идет о мРНК-вакцину Pfizer. Именно 29 января проходит заседание глобального правления COVAX и они определяют, имея понимание количества доз, приоритетность стран", - заявил Ляшко.

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  • Alexey Timofeev 74274071
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