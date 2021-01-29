С приходом администрации Байдена в США возрос интерес к Украине, - Зеркаль

С приходом администрации президента Джо Байдена, интерес к Украине и событиям в государстве в Вашингтоне однозначно вырос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник главы правления Нафтогаза Елена Зеркаль, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, передает УНН.

"Хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событиям у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", - сообщила Зеркаль.

Советник главы правления Нафтогаза рассказала также, что изменения в американском правительстве интерес к теме "Северного потока-2" даже повысили, а желание и инструментов для остановки газопровода в США "больше чем достаточно".

"Имеющийся арсенал включает три вида санкций: к компаниям, которые могут прокладывать трубы, страхуют, и компаниям, которые сертифицируют газопровод. Но это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости - совсем нехорошие для россиян новости - чувствуем, не замедлят", - отметила бывший замглавы МИД.

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