В дипломах о высшем образовании может отображаться информация про высокие показатели в учебе, - приказ Минобразования

29 января 2021, Министерством юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства образования и науки Украины от 29.12.2020 № 1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В частности, в пункте 3 приказа говорится, что в дипломах младшего бакалавра, бакалавра, магистра, выдаваемые вузами, может указываться информация об особых достижениях и / или отличиях соискателей образования с учетом положений пункта 10 части второй статьи 36 Закона Украины "о высшем образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"

Обращаем внимание, что отметку об отличии ставят в дипломе о высшем образовании. В соответствии с приказом, в пункте 1 примечаний к форме диплома младшего бакалавра, бакалавра, магистра указано, что строка с записью дополнительную информацию предполагается в случае отличия.

Сведения о особые достижения и / или отличия также указываются в пункте 6.2.4 приложения к диплому европейского образца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вузы будут выдавать "красные дипломы", информацию об успехах можно указывать в приложении, - Минобразования