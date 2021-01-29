Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов

Эпидемиолог Михаил Фаворов, разработчик украинской вакцины от коронавируса, считает, что в ближайшие 8 месяцев заболеваемость COVID-19 будет снижаться.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в апреле месяце все будут сообщать, что мы, именно мы победили COVID. Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID-а до следующего года. До октября 2021 года", - сказал Фаворов.

По его оценке, Украина хорошо справилась с эпидемией коронавируса.

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"Украина прошла очень прилично эпидемию. На сегодняшний день - я не знаю, откуда ваши данные, я беру данный ООН - на сегодняшний день у вас смертность на уровне ноября в то время, как заболеваемость на уровне октября. ... Потому что смертность всегда запаздывает, иногда и до трех месяцев", - пояснил Фаворов.

Эпидемиолог предполагает, что британский штамм коронавируса уже попал в Украину, но не привел к резкому росту заболеваемости и смертности.

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