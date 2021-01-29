Зданию ГБР предоставлена государственная охрана - указ Зеленского
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Государственному бюро расследований государственной охраны.
Как передает Цензор.НЕТ указ опубликован на сайте президента.
"Согласно статье 9 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю: Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве ", - говорится в указе.
Осуществлять эту охрану, по указу, имеет Управления государственной охраны Украины
Указ вступает в силу со дня опубликования.