Полицейские со стрельбой задержали вероятного автоугонщика в Киеве

Вечером 28 января патрульные полицейские в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В сообщении отмечется: "Ночью 28 января патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем Acura. Оперативно был введен план "Перехват". Экипажи патрульной полиции начали обследование прилегающей территории в поисках похищенного автомобиля.

Через несколько минут инспекторы, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, заметили разыскиваемый автомобиль на Броварском проспекте.

На задержание предполагаемого правонарушителя сразу направились 6 экипажей патрульных. Водитель не реагировал на требование патрульных остановиться и на большой скорости убегал. Началось преследование.

На Броварской окружной дороге водитель повредил служебный автомобиль Toyota Prius и продолжил движение. Во время своей попытки побега водитель неоднократно создавал аварийные ситуации для служебных автомобилей и других участников дорожного движения.

С целью остановки транспортного средства один из патрульных применил табельное огнестрельное оружие и выстрелом попал в колесо автомобиля, чем заставил его снизить скорость. Одновременно с этим, другие экипажи перекрыли все возможные пути для побега.

Через некоторое время водитель Acura остановился и попытался бежать в поле.

Патрульный Александр Малиновский бросился его догонять и сделал два выстрела вверх из табельного оружия для вызова вспомогательных сил.

Услышав выстрелы, беглец остановился и лег на землю.

Патрульные задержали 31-летнего мужчину, на место вызвали следственно-оперативную группу".

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