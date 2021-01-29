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1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов

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1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов
На первичное звено оказания медицинской помощи передали 1,8 млн доз быстрых тестов на антиген к COVID-19.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы развезли 1,8 млн (тестов на антиген. - Ред.) по семейным врачам. 260 тыс. в декабре еще и немного больше чем 1,5 млн в январе. Сейчас, когда приходят тесты, мы постоянно их отправляем. Общее количество, которое закуплена Украиной, - 6 млн быстрых тестов", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что семейные врачи сейчас делают тестирование пациентам при помощи быстрых тестов, и уже после этого в случае необходимости отбирают образцы для ПЦР-тестирования.

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Также Степанов признал, что статистика не полностью отражает количество переболевших COVID-19 - часть украинцев уже перенесли болезнь и обзавелись антителами, но в статистику не попали.

По его словам, количество переболевших можно определить по социологическим исследованиям, когда люди сами сообщают, что переболели.

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"В некоторых социологических исследованиях это процентов 17-18%", - сказал Степанов.

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Топ комментарии

  • KvarrK
    быстрые тесты.... даром викинуті гроші. ПЦР в двох різний лабораторіях - позитивний. А в сімейного експрес- тест негативний ......Якби не здали ПЦР самостійно людина б загинула... Докерувались. Дозакуплялись....
  • Bastian - Bastian
    Передаст....
  • Гыг с Вами
    гы...ну да,послушайте фантазии пациентов,налитавшихся и насмотревшихся дохтура комаровского о том,чем они болели...а особенно яжематей про то,чем болели их чада 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5470.
    и составьте статистику
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